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Романцев ответил на слова Семака про судей

17 октября 2025, 11:57
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на слова Сергея Семака про судей. Он поддержал главного тренера «Зенита».

Семак ранее заявил, что петербуржцы упустили в прошлом сезоне чемпионство из-за совокупности ошибок в судействе.

«Я полностью согласен со словами Семака про судейство, потому что у нас ни с того ни с сего судьи стали главными действующими лицами на поле. Всегда было и должно быть так: чем судья незаметнее, тем лучше. Здесь же еще матч не начался, а арбитр уже первый. Вот эти рукопожатия с тренерами – это все не обязательно. Так принято во всем мире или наши придумали? Неважно. Может, и в мире. А там что, умные люди сидят? Раз нас убрали из международных соревнований, не думаю, что там такие уж умные люди.

Начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. ВАР этот смотреть… О пенальти я уже не говорю. Пусть такие моменты будут на усмотрение судьи: отсюда так, с другого ракурса – так. Но видите, в каждой игре: человек не видит, ему мяч попадает в руку – ну какой это пенальти? Разве это повлияло на игру как-то? А на счет повлияло. И человек может вообще несчастным от этого стать. От одного гола можно испортить карьеру – и футболиста, и тренера, и команде может одного очка не хватить. Полностью согласен с Сергеем Богдановичем: судья должен быть незаметным! Как можно меньше свистков, как можно меньше светиться. Если мы будем не замечать судью, а игра будет продолжаться – это будет здорово», – сказал Романцев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
1760694510
Можно вообще судью убрать,что бы совсем не видно было.
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NewLife
1760702769
Причем одинаково незаметным для обеих сторон. Некоторые команды, например Динамо Мх, Ростов, Ахмат, единственное что могут противопоставить командам выше классом - это играть в кость, а судья останется, как предлагает ОИР, незаметным в меру своей некомпетентности или ангажированности(
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