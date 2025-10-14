Талалаев оправдался за пародию на Карпина

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заверил, что не пародировал коллегу Валерия Карпина.

– Недавно на флэш-интервью вы спародировали Карпина, сказав «Ну, и?».

– Это вам так показалось. Абсолютно никакой пародии на Карпина не было. Просто было предоставлено две манеры поведения на вопрос, который задается каждому тренеру. На него можно ответить нормально, а можно ответить в той манере, которую я продемонстрировал.