Талалаев оправдался за пародию на Карпина

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заверил, что не пародировал коллегу Валерия Карпина.
– Недавно на флэш-интервью вы спародировали Карпина, сказав «Ну, и?».
– Это вам так показалось. Абсолютно никакой пародии на Карпина не было. Просто было предоставлено две манеры поведения на вопрос, который задается каждому тренеру. На него можно ответить нормально, а можно ответить в той манере, которую я продемонстрировал.
- «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
- В прошлом сезоне Талалаев привел клуб к победе в Первой лиге.
- Ранее Талалаев тренировал в РПЛ «Волгу», «Крылья Советов», «Ахмат», «Торпедо», «Химки».
Источник: Sport24