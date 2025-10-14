Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал сравнения с Жозе Моуринью.
«Чинонзо Оффор сравнил меня с Моуринью? Я люблю комментировать не слова, а поступки. Когда Оффор станет лучшим бомбардиром РПЛ, тогда начну прислушиваться к его словам.
Пока ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? Вот именно, а у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу. Когда будут трофеи, тогда и будем сравнивать», – сказал Талалаев.
- «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
- В прошлом сезоне Талалаев привел клуб к победе в Первой лиге.
- Ранее Талалаев тренировал в РПЛ «Волгу», «Крылья Советов», «Ахмат», «Торпедо», «Химки».
Источник: Sport24