Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал сравнения с Жозе Моуринью.

«Чинонзо Оффор сравнил меня с Моуринью? Я люблю комментировать не слова, а поступки. Когда Оффор станет лучшим бомбардиром РПЛ, тогда начну прислушиваться к его словам.

Пока ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? Вот именно, а у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу. Когда будут трофеи, тогда и будем сравнивать», – сказал Талалаев.