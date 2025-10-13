Пономарев прокомментировал решение Хайкина сменить гражданство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

«В советское время он бы считался предателем. Сейчас уже не советское время, поэтому уже так не назовут.

Не надо осуждать, глупости. Зачем ему дергаться в Россию, если ему там хорошо живется. Живет в тихой стране в хороших условиях.

В сборную России Хайкин бы все равно не попал, потому что у нас и своих сильных вратарей хватает. О нем точно сожалеть не надо. Он бы никогда в сборную не пробился.

В команду Норвегии он тоже не попадет, ему уже 30 лет, не пробьется он туда. Он получает гражданство чисто для своего блага и жизни», – сказал Пономарев.