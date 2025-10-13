Губерниев ответил, считает ли он Хайкина предателем России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

«Это его выбор, его жизнь. Он хочет играть на международном уровне. Предателем его считать не буду. Его мотивацию могу понять как спортсмена.

Здесь же важно, что он спортивное гражданство меняет. Он не собирается отказываться от российского паспорта. Это важно учитывать. Пожелаю ему в этом удачи», – сказал Губерниев.