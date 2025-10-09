Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»

Павел Погребняк жестко высказался о летнем новичке «Зенита» Жерсоне.

Бразильца купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Жерсон не играет с 23 августа.

Сообщалось, что хавбек хочет уйти, поэтому инициировал переговоры с «Палмейрасом».

«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде.

Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию.

Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», – заявил Погребняк.