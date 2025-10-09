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  • Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»

Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»

9 октября 2025, 20:32
15

Павел Погребняк жестко высказался о летнем новичке «Зенита» Жерсоне.

  • Бразильца купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Жерсон не играет с 23 августа.
  • Сообщалось, что хавбек хочет уйти, поэтому инициировал переговоры с «Палмейрасом».

«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде.

Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию.

Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», – заявил Погребняк.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел Жерсон
Комментарии (15)
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Mirak92
1760031677
Зенит зажрался им 30 из 30 игр нужны. А такие команды как Балтика, плевали на бюджет. Научитесь уважать и до оценивать соперника. А не ныть, то Семак виноват, то карман дырявый ,деньги падают на всех кого не лень купить, что бы ослабить соперника. Уважал Зенит до 10 года где то. Потом Треш Миллеровский пошел. ЗПРФ . Вон пожалуйста сам Погребняк, Баварию возил. Анюков, Зырянов, Шава, Денисов . Лучший русский состав !Сейчас зулус-постилка
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Дубина
1760031969
Да да в парили очередное бревно блохастым за 30 мультов)) ахаххаха ЗПРФ....
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Хулиганин
1760033328
Одна буква в фамилии, а какая разница. Мощно блохастые прибарахлились
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aaaaahhhh
1760034906
Надо избавляться от этого балласта - подумал Жедсон услышав кричалку про позор Российского футбола:))))
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VVM1964
1760035480
Не дешёвый такой балласт то !) Но для ЗПРФ это не деньги - не свои же !)...
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andrei-sarap-yandex
1760036221
вместе с СЕМАКом
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WE ARE FOR PETER
1760036357
Дак и Вали погреб в этот Спартак! И Семака с собой прихвати! Привыкли Оборзели чуть что футболисты плохие а брали хороших!! А может они с вами не хотят играть в нормальный футбол!? Вы деградировали , даете тупую установку на игру, игрок не понимает что от него хотят и собирает чемоданы!! Хорошо хоть за Глушенкова заступилась и вы от него отстали, а так ведь тоже собирался уходить!; Латышенка , отличный был ведь вратарь,на лавку усадили!! И много много еще чего!! Всю тренерскую банду выгнать и станет лучше и легче! Акрону больше гола не смогли забить а виноваты футболисты! Тьфу на вас
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САДЫЧОК
1760036749
Ха ха! И набрать 11 деревянных Погребняков!
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vvv123
1760085615
В Зените таких Херсонов половина команды!
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Sergey-Ovodkov-google
1760193512
Купить легов много ума не надо,своих надо воспитывать,то ведь деньги немалые платят за варягов.
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