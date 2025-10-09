Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»

Павел Погребняк жестко высказался о летнем новичке «Зенита» Жерсоне.
- Бразильца купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Жерсон не играет с 23 августа.
- Сообщалось, что хавбек хочет уйти, поэтому инициировал переговоры с «Палмейрасом».
«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде.
Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию.
Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», – заявил Погребняк.
Источник: «Спорт-Экспресс»