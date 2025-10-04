Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Прервалась 7-матчевая беспроигрышна серия «Ахмата» в РПЛ.

«Ахмат» идет в таблице 8-м.

Следующий соперник – «Динамо».

«Не получилось выиграть. Что планировали, я увидел. Команда приехала побеждать, с первых минут это показали, но в футболе надо забивать голы. Сегодня нам не повезло. «Краснодар» с победой. Надеюсь, самый главный зритель, смотревший по ТВ, и те, кто был здесь, получили удовольствие.

Игру надо спокойно проанализировать, разобрать. Надеемся, будем выходить на другой уровень. Трансферы – это хорошо, но я верю в тренировочный процесс. Будем расти вместе с командой», – сказал Черчесов.