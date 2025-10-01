Мор заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан

Бывший спартаковец Эдуард Мор проанализировал работу главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Если про Гвардиолу говорят «лысый шарлатан» в хорошем смысле слова, то Шпилевский – это другой шарлатан. Очень много красивых слов, хорошая обертка, но когда ее разворачиваешь, там просто ничего нет, там пустота.

Он говорит про суператакующий футбол, но всю игру со «Спартаком» (0:3) у него 90% подсказа было: не атакуем, сидим сзади, сидим, не бежим. Футболисты не любят без мяча играть, и как только они накрывают соперника и забирают мяч, то Шпилевский им кричит: нет, назад, назад. То есть они хотят играть в атакующий футбол, а он им не дает. А в интервью он говорит совершенно другое», – сказал Мор в шоу «Родной футбол» на платформе «VK Видео».