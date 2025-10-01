Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Пари НН» и «Спартак». Игра состоится 1 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Шоштарич Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Царукян, Боселли.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Ву, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Зорин, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!