Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Рубином».

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы победили на выезде со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Были моменты, где чувствовалось много эмоций, заряженности. «Рубину» нужна была победа, мы тоже хотели уехать с положительным результатом и порадовать наших болельщиков.

Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Поздравляем болельщиков «Зенита». Идем дальше.

– Сегодня ждали много молодежи, но вышли только двое в концовке игры. С чем это связано?

– Кто ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время.

Остальные футболисты еще получат свой шанс. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков.