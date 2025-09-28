Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в домашнем матче 7-го тура Примеры – 2:1.

Победный гол забил Роберт Левандовски. Ему ассистировал Ламин Ямаль.

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе.

Каталонцы набрали 19 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на один балл «Реал».