  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»

Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»

Вчера, 21:29
3

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в домашнем матче 7-го тура Примеры – 2:1.

Победный гол забил Роберт Левандовски. Ему ассистировал Ламин Ямаль.

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе.

Каталонцы набрали 19 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на один балл «Реал».

Испания. Примера. 7 тур
Барселона - Реал Сосьедад - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - А. Одриосола, 31; 1:1 - Ж. Кунде, 43; 2:1 - Р. Левандовски, 59.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1759084843
При полном преимуществе Барселоны Сосьедад организовывал опасные контратаки и мог даже сравнять счет.
Ответить
...уефан
1759085436
...а эта новость, тоже в масть! Барса, вперёд!...
Ответить
fakeid
1759087634
так 2:1 или 4:2? вы вообще читаете, что публикуете?
Ответить
