Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал дисквалификацию для главного тренера московской команды Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Такое наказание Станковича должно было случиться. Это максимально отрицательный пример в первую очередь для футболистов «Спартака». Глядя на его реакцию на судейские решения, бо́льшая часть из которых в пользу «Спартака», игроки команды начинают за ним повторять и ему подражать. В матче с «Ростовом» сколько раз футболисты «Спартака» апеллировали к арбитру! Хотя судьи всe равно судят в пользу красно-белых.

Можно вспомнить момент, когда Сако выпрыгнул, задел локтем Заболотного и тут же получил жeлтую. Во втором тайме Заболотный делает то же самое, но не получает вообще ничего. А потом Ву бьeт локтем вратаря по маске, понимает, что ему прилетит красная, а ему даже жeлтую не дают! При этом футболисты «Спартака» умудряются спорить с судьями», – сказал Червиченко.