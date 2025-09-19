Введите ваш ник на сайте
  • Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича

Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича

Вчера, 23:23

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал дисквалификацию для главного тренера московской команды Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Такое наказание Станковича должно было случиться. Это максимально отрицательный пример в первую очередь для футболистов «Спартака». Глядя на его реакцию на судейские решения, бо́льшая часть из которых в пользу «Спартака», игроки команды начинают за ним повторять и ему подражать. В матче с «Ростовом» сколько раз футболисты «Спартака» апеллировали к арбитру! Хотя судьи всe равно судят в пользу красно-белых.

Можно вспомнить момент, когда Сако выпрыгнул, задел локтем Заболотного и тут же получил жeлтую. Во втором тайме Заболотный делает то же самое, но не получает вообще ничего. А потом Ву бьeт локтем вратаря по маске, понимает, что ему прилетит красная, а ему даже жeлтую не дают! При этом футболисты «Спартака» умудряются спорить с судьями», – сказал Червиченко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Червиченко Андрей
