  Новости
  В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича

В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича

Сегодня, 16:16
9

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу санкций в отношении главного тренера Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Месяц дисквалификации – это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию.

Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», – сказал Зеленов.

Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TIMOTHY
1758287950
На кол его )
Ответить
TIMOTHY
1758287981
Что вы сделали с внеочередным тренеришкой?
Ответить
Блямба
1758288792
Вчера в Ростове эмира видели в последний раз) Ишак сдох раньше с.иньи)
Ответить
АлексМак
1758289490
... и сразу - на выход
Ответить
порт
1758289537
О " Тяжёлой ситуации " Это он про неупровляемости тренера?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758289733
Хорошо, что в дурку не отправили. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1758290944
Можно было и 15суток...
Ответить
FWSPM
1758293445
ищите нового тренера дятлы
Ответить
  • Читайте нас: 