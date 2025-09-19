В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу санкций в отношении главного тренера Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Месяц дисквалификации – это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию.

Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», – сказал Зеленов.