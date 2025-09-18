Введите ваш ник на сайте
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 сентября

Сегодня, 19:48
4

Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 18 сентября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Барко, Зобнин, Жедсон, Солари, Зорин, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Главный тренер: Джонатан Альба

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1758215188
За мужиков против кб антинародного позора россии. Гыгыгы
Ответить
fakeid
1758218315
позор!
Ответить
