Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 18 сентября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Барко, Зобнин, Жедсон, Солари, Зорин, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Главный тренер: Джонатан Альба

