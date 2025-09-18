Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 18 сентября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Барко, Зобнин, Жедсон, Солари, Зорин, Заболотный.
Главный тренер: Деян Станкович
«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.
Главный тренер: Джонатан Альба
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!
Источник: «Бомбардир»