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  • Радимов жестко охарактеризовал второй тайм «Спартака» в матче с «Ростовом»

Радимов жестко охарактеризовал второй тайм «Спартака» в матче с «Ростовом»

19 сентября 2025, 00:50
10

Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» по итогам домашнего матча с «Ростовом».

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я привык, когда идут споры, какая команда более популярная: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», спартачи все время кричат: «Мы!» И есть доля правды в этих словах.

Но то, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним благополучно спускается в мусорный бак. Другого я не вижу.

Потому что вы можете представить, что при Ярцеве, Романцеве или Каррере чтоб «Спартак» позволил себе такое, пусть и в Кубке, в незначительном матче? Нет, конечно!

За календарный год «Спартаком» потрачено 52 миллиона евро. Так вот, когда «Ростов» не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, 52 миллиона и ротация должны что‑то противопоставлять такому «Ростову», а не показывать такой беззубый, унылый – сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову – футбол.

Но то, что «Спартак» показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, – позор!

По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура«, – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Max-Min-vkontakte
1758233263
По факту
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R_a_i_n
1758252626
После таких матчей думаешь, да хоть Черчесова уже ставьте. Хуже все ровно не будет. Хуже уже некуда.
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bashnat013
1758256209
Самая популярная команда это Ротор!!!Только победа!
Ответить
Filllllll
1758260046
Он прав...
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vvv123
1758261051
Да ладно, Влад, Зенит чем лучше?
Ответить
ScarlettOgusania
1758262498
у Ростова перед игрой было всего ноль очков, Спартак дал заработать им на победе на трансфер до дома...)) по игре говорить бесполезно, поскольку Станкович находится в стадии экспериментов по поиску оптимального стартового состава (второй сезон)...
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Де зуев
1758271367
ПО информации известного источника журнала Тушенка стало известно, что в команду вернется Де Зуев и Ананидзе
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