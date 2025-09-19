Радимов жестко охарактеризовал второй тайм «Спартака» в матче с «Ростовом»

Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» по итогам домашнего матча с «Ростовом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я привык, когда идут споры, какая команда более популярная: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», спартачи все время кричат: «Мы!» И есть доля правды в этих словах.

Но то, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним благополучно спускается в мусорный бак. Другого я не вижу.

Потому что вы можете представить, что при Ярцеве, Романцеве или Каррере чтоб «Спартак» позволил себе такое, пусть и в Кубке, в незначительном матче? Нет, конечно!

За календарный год «Спартаком» потрачено 52 миллиона евро. Так вот, когда «Ростов» не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, 52 миллиона и ротация должны что‑то противопоставлять такому «Ростову», а не показывать такой беззубый, унылый – сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову – футбол.

Но то, что «Спартак» показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, – позор!

По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура«, – сказал Радимов.