Стало известно, на сколько матчей могут дисквалифицировать Станковича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей.

Сегодня серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

В протоколе встречи удаление Станковича охарактеризовано как «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», и это было прямое удаление.

КДК РФС может наложить на тренеру наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом (Статья 95. Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча).

Она гласит, что «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока или официального лица клуба либо было отмечено в протоколе матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей».