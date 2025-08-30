Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»

Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»

Сегодня, 22:21
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал свист в адрес команды по ходу матча 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Спартак» – команда, которая должна на высочайшем уровне проводить 30 матчей. Нельзя довольствоваться двумя-тремя играми. Максимум можно позволить себе 10% матчей, чтобы быть не в тонусе. Именно это и делает разницу. РПЛ – сильная и конкурентная лига. Никто не отдаeт очки. Свист с трибун был справедливым, болельщики были недовольны.

Возможно, я и сам бы освистал себя в тот момент. Мне не нравилось, что происходило на поле последние 20 минут первого тайма. Во втором тайме было получше. Но хотелось закрыть все вопросы ещe до перерыва – для этого были силы и моменты.

Могу сказать, что я точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня «Спартак» – большой и очень важный клуб!» – сказал Станкович.

  • У «Спартака» дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
  • Москвичи поднялись на 6-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо».

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shak71
1756582081
Надо было гнать их дальше вперед, а ты сам просил придержать мяч! Свист по делу абсолютно! Ну и моментов в первом тайме не было вообще…даже когда силы были
Ответить
Интерес
1756582223
Для него игра-забава, для спартаковцев-беда.
Ответить
erybov1965
1756582871
Очередные высокопарные слова, ничего не значащие, которые ни к чему не обязывают. Я всегда считал, кто много и очень красиво и эффектно высказывается — мало и менее эффективно работает.
Ответить
Dim On
1756583591
Все команды рвут эту Сочу вдоль и поперëк, и лишь Спартак решил поиметь эту командушку традиционно, но не вышло, опять какая то мучительно рождëнная победа
Ответить
