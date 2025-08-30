Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал свист в адрес команды по ходу матча 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Спартак» – команда, которая должна на высочайшем уровне проводить 30 матчей. Нельзя довольствоваться двумя-тремя играми. Максимум можно позволить себе 10% матчей, чтобы быть не в тонусе. Именно это и делает разницу. РПЛ – сильная и конкурентная лига. Никто не отдаeт очки. Свист с трибун был справедливым, болельщики были недовольны.

Возможно, я и сам бы освистал себя в тот момент. Мне не нравилось, что происходило на поле последние 20 минут первого тайма. Во втором тайме было получше. Но хотелось закрыть все вопросы ещe до перерыва – для этого были силы и моменты.

Могу сказать, что я точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня «Спартак» – большой и очень важный клуб!» – сказал Станкович.