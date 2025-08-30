Введите ваш ник на сайте
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака»

Сегодня, 22:03
2

Эдуардо Докампо, тренер «Сочи», подвел итог матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Матч был тяжелым для нас. Но мы достойно играли, держали «Спартак» в руках, у них особых моментов не было. Мы пропустили только с пенальти. Это суровое наказание для нас.

– Что Роберт Морено хотел донести до судьи, после чего был удален?

– Пенальти был непонятным. Он хотел узнать причину этого решения и был удален. Красную карточку ему показали сразу.

– Какой был план на игру?

– У «Спартака» есть хорошие футболисты, мы хотели играть вторым номером, отдать им владение мячом и чаще выходить в контратаку. Это был наш план, поэтому мы держали линию высоко, чтобы не бегать слишком много.

  • У «Спартака» дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
  • Москвичи поднялись на 6-е место.
  • «Сочи» идет последним.

Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи» 10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Спартак
Томик
1756583099
Именно в руках, поэтому и проиграли. А ещё скажите спасибо, что судья неопытный - не знал, что за удары по ногам сзади можно желтые показывать. Чтоб не били больше. Держали они.
vvv123
1756584230
Краснопузые одержали позорную "победу", которую и победой назвать стыдно!
