Орлов заявил об улучшении поведения Станковича

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Спартака» над «Рубином» (2:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» победил «Рубин». Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору. В «Спартаке» есть качественные русские футболисты – Умяров, Литвинов, Денисов. Все прибавили.

Деян Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У «Спартака» есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч», – сказал Орлов.