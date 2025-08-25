Введите ваш ник на сайте
Заявление «Матч ТВ» о показе осенних матчей сборной России

Сегодня, 17:43
2

«Матч ТВ» будет транслировать все оставшиеся товарищеские встречи сборной России в 2025 году.

  • На сентябрь запланированы матчи с Иорданией и Катаром, на октябрь – с Ираном и Боливией, на ноябрь – с Перу и Чили.
  • Подробное расписание можно посмотреть здесь.

«Матч ТВ» – это дом для сборной России, в котором всегда с нетерпением ждут возвращения игр национальной команды. И мы рады, что национальная команда с удовольствием возвращается именно на наш канал и доверяет нам показ всех своих игр, которые пройдут в этом году.

Ближайший наш соперник – сборная Иордании уже квалифицировались на чемпионат мира по футболу в 2026-м году, который, кстати, также покажет «Матч ТВ». Сборная Ирана также примет участие в турнире, а сборная Катара имеет отличные шансы туда отобраться.

Будет интересно сравнить силу нашей команды с участниками мундиаля, особенно с учетом большого количества молодых звездочек в расширенном составе сборной, которые появились в российском футболе за последний год!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

...уефан
1756133791
..."Меморандум о намеренииях" - не иначе...
Ответить
Artemka444
1756135343
Матч ТВ как канал ни о чём!!!
Ответить
