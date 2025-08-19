Самая красивая ведущая «Матч ТВ» призналась в любви к клубу РПЛ

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», поделилась мнением о «Спартаке».

«Да, «Спартак» я люблю. Очень яркая команда, о которой всегда говорят, будь то хорошо или плохо. Станкович – харизматичный и сильный тренер, видно, что он пользуется уважением и авторитетом у игроков.

Рада, что наконец-то «Спартак» тренирует человек, который действительно разбирается в футболе», – сказала Петрикова.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

