  Главная
  Новости
  Самая красивая ведущая «Матч ТВ» призналась в любви к клубу РПЛ

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» призналась в любви к клубу РПЛ

19 августа, 19:37
28

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», поделилась мнением о «Спартаке».

«Да, «Спартак» я люблю. Очень яркая команда, о которой всегда говорят, будь то хорошо или плохо. Станкович – харизматичный и сильный тренер, видно, что он пользуется уважением и авторитетом у игроков.

Рада, что наконец-то «Спартак» тренирует человек, который действительно разбирается в футболе», – сказала Петрикова.

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1755622821
Правильный выбор , красава наша Оленька , мы все одна команда ! Любим тебя , чмоки - чмоки .
Ответить
Taps
1755623080
Вопрос с сиськами в спартаке решён. Всем даст ...
Ответить
Foxitkuban
1755623323
А кто и по каким критериям, определил её в "самые красивые ведущие «Матч ТВ»"?
Ответить
biber.ru
1755623575
На сегодня о футболе это всё.
Ответить
Иван Петров 1986
1755623749
Человек разбирается в футболе, не то что чердак с журавлем.
Ответить
ZAITZEFF2011
1755625152
Самая красивая среди мужиков...
Ответить
Цугундeр
1755626426
Петрит в футболе?)
Ответить
Айболид
1755629679
А как же "матч тв - газпромовский канал " ? Учитесь переобуваться у недругов Зенита .
Ответить
Vitaga
1755638257
красавицей её можно назвать с большой натяжкой. вкусовщина конечно. на мой взгляд вообще страшна. а так кто то и Бузову считает красивой хотя на самом деле даже симпатичной не назвать. тело построила это да но мордашка даже не на троечку.
Ответить
Прокс
1755657497
Петросянова,наверное климакс наступил!!!
Ответить
