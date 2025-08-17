Рабинер высказался о фигуре нового тренера «Спартака»: «Со Станковичем все уже понятно»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по итогам матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«Если «Спартак» возьмет еще пару-тройку защитников (двух крайних и одного центрального), среди них Самошников и Пальцев, по которым идут переговоры, то состав окажется полностью укомплектован. И он будет вполне себе годен для борьбы за золото. Если, конечно, со следующего сезона сразу не втопят лимит «5+10» – но вроде бы собирались плавно.

Но для золота нужен будет соответствующий такой задаче главный тренер. Со Станковичем, к сожалению, все уже понятно. Пресловутый спартаковский круг пройден, и назад возврата уже нет.

Сегодня при тех обстоятельствах, которые сложились в начале второго тайма после удаления Дугласа Сантоса, нужно было сильно постараться, чтобы не выиграть. Деяну это удалось.

Кого брать? Прочитал, что Владимир Быстров предлагает Спаллетти, уверен, что тому «всe пофиг» (в оригинале выражение пожестче), за условные пять миллионов евро в год он пойдет и сделает «Спартак» чемпионом.

Замечу, правда, что это вариант в короткую – где-то на второй, где-то на третий год у Лучано начинаются конфликты примерно со всеми, и магия заканчивается. А иногда он уходит сразу после успеха – как из «Наполи». Но первый полноценный сезон у него практически всегда конфетно-букетный. В «Зените» таких было даже два, а с учетом того, что второй был длинным, полуторалетним – два с половиной. Пока не решили усиливаться под ЛЧ и брать Халка с Витселем, и команда не раздробилась на россиян и иностранцев.

Не знаю, конечно, как себя ощущает Спаллетти после, по большому счету, провала в сборной Италии. Но, может, это только добавит ему желания и голода до работы. И в то же время несколько убавит желания его заполучить у итальянских работодателей. Хотя, с другой стороны, «Наполи» был слишком недавно, чтобы об этом забыть», – написал Рабинер.