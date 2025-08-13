Агент Доннаруммы выступил с угрозой в адрес «ПСЖ»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола раскритиковал «ПСЖ».

Итальянский вратарь сегодня покинул парижский клуб. Ответственность за уход Доннаруммы взял на себя главный тренер команды Луис Энрике.

«Мне понятна необходимость подписать нового вратаря, но избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это проявление огромного неуважения, которое я оценю вместе с юристами.

Неважно, что решение принял тренер, он тоже работает на клуб. Мы с юристами хотим получше понять позицию «ПСЖ», – сказал агент.