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Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Акрона»

12 августа 2025, 19:56
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча с «Акроном».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Основное время завершилось ничьей 1:1, в серии пенальти победил «Акрон».

– Как оцените дебют новичков?

– Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с «Рубином», там у нас реализация была стопроцентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь по пенальти или страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч.

– На ваш взгляд, почему были настолько неэффективны?

– А почему мы были тогда эффективны с «Рубином»? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьешь три раза и забиваешь сразу три гола.

С каким счетом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с «Рубином». В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов.

Нам теперь необходимо ещe поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Акрон Челестини Фабио
Комментарии (1)
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Юрбан-Зенит
1755021037
всё по делу. футбол есть футбол. Барса вообще Рубину проигрывала при полной доминации
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