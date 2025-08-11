Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»

Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»

Вчера, 23:32
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил ошибку, сообщив о прогуле главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Гурцкая сказал, что серб пропустил тренировку команды во вторник.
  • В клубе эту информацию опровергли.

– Не прав, извиняюсь. Мне позвонил товарищ, который летел со Станковичем в одном самолете. Из-за того, что он мне сказал об этом в среду, я и подумал, что Станкович пропустил тренировку во вторник.

Не стал разбираться, узнавать, это вообще не так важно. На вечернюю тренировку «Спартака» он успел.

– Нет у вас ощущения, что кто-то вашими руками сливает Станковича? Сейчас у «Спартака» плохой период, много слухов вокруг Станковича, за которые кому-то должно быть стыдно. Вам не стыдно, что вы раскачиваете красно-белую лодку?

– Мне не стыдно, за что мне должно быть стыдно? Не я же его туда приводил. И красно-белой лодки уже давным-давно нет. Это маленькие байдарки. Это просто дело времени.

– Вам не кажется, что у человека, который вам это рассказал, был мотив?

– Человек, который мне это рассказал, вообще никакого отношения к футболу не имеет. Они просто летели в одном самолете, в одном бизнес-классе.

– А он точно его узнал? Может, это вообще не он был?

– Они разговаривали. Знаете, в чем ужас? В тот день, когда они вышли из самолета, если не ошибаюсь, прилетела гигантская делегация из ОАЭ. И было очень много камер в аэропорту.

Мой товарищ Станковичу сказал: «Это тебя будут встречать эти камеры!» А Станкович ответил: «Только не это!» Надвинул кепку и быстро побежал куда-то.

– То есть вы сказали неправду, после этого признали это и все? Внутри себя вы ничего не чувствуете?

– Пропустил он тренировку или не пропустил – был бы результат, тогда можно было бы сказать: «Какая разница, это вообще не ваше дело!»

Но все это очень плохо в данной ситуации для «Спартака».

Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1754945178
Словесный понос . Я вчера сказал одно сегодня другое . Но это не важно . По мнению Гурская так звучит . Не защищаю ни того ни другого . Но Гурская это второй Карпов . Придумал написал . Отвечать не могут .
Ответить
alefreddy
1754945412
балабол
Ответить
IVANRUS777
1754950342
Помню, когда он был ещё в Коммент шоу, был разговор про матч Реала в лиге чемпионов и Гурцкая начал нести откровенную чушь про то, как проходил этот матч. Все в студии поняли, что матч он этот вообще не смотрел и даже обзор его не видел. Даже я в этот момент испытал испанский стыд за этого "эксперта". Его слова пшик и ничего не стоят и самое главное, что он это знает и ему за это совершенно не стыдно.
Ответить
