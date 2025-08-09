Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Москвичи набрали 4 очка в 3 турах РПЛ.

Неделю назад столичная команда упустила победу над «Акроном» (1:1).

Сегодня у спартаковцев дерби с «Локомотивом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Матч с «Акроном» – достаточно неудачный результат для «Спартака». Главный тренер на выходные летит к себе домой и на тренировку приезжает в среду. То есть во вторник тренировку проводил второй тренер.

Станкович был только в среду. В этом есть все отношение его к команде. И команды к тренеру. И потому у них не горят глаза.

Когда я это рассказал в компании великого хоккейного тренера, у которого есть Кубок Стэнли, он мне сказал: «У меня в прошлом году было три дня выходных». Три дня!

Здесь тренер, который не выигрывает матч у середняка, летит отдыхать и тренировку команды пропускает», – рассказал Гурцкая.