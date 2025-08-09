В «Спартаке» отреагировали на информацию о пропуске Станковичем тренировки

«Спартак» встал на защиту главного тренера Деяна Станковича, которого обвинили в пропуске тренировки в прошлый вторник.

Москвичи набрали 4 очка в 3 турах РПЛ.

Неделю назад столичная команда упустила победу над «Акроном» (1:1).

Сегодня у спартаковцев дерби с «Локомотивом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Слова Тимура Гурцкая про пропуск тренировки – ложь. Все занятия команды на этой неделе проводил Деян Станкович«, – сообщил глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.