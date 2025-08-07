Канчельскис высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что в «Спартаке» задумались об отставке главного тренера Деяна Станковича.

«Очень интересно, кто сейчас вообще управляет «Спартаком»? Спартаковский «Лукойл»? А где конкретные имена и фамилии? Ничего непонятно.

Раньше было ясно: Старостин, Бесков – великие люди. Потом Федун – к нему можно было прийти с вопросами. А сейчас кто? Бардак.

Если вы такие умные руководители, зачем было держать Станковича до нового сезона? Надо было еще в прошлом сезоне сказать спасибо и до свидания. Все просто. А теперь – поиск нового тренера.

Жалко болельщиков, которые искренне переживают за клуб и каждый год ждут трофеев, но ничего не происходит. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки стране и «Спартаку», что «все будет хорошо»?

Вот честно, мне очень интересно узнать, кто этот уникальный человек. Я каждый сезон говорю: «Спартак» максимум поборется за четвертое-пятое места», – сказал Канчельскис.