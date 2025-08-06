Гаджиев объяснил, почему ужесточение лимита может навредить РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев считает, что ужесточение лимита на легионеров может негативно сказаться на интриге в чемпионате России.

«К ужесточению лимита отношусь критически. Прежде чем принимать такое решение, надо было советоваться со специалистами. Это целесообразно было сделать после допуска на международную арену, а сейчас даже с точки зрения политических решений нецелесообразное решение.

В РПЛ сейчас всем сложно и после ужесточения лимита интрига может потеряться, потому что лучшие игроки могут оказаться в двух-трeх клубах», – сказал Гаджиев.