Гаджиев объяснил, почему ужесточение лимита может навредить РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев считает, что ужесточение лимита на легионеров может негативно сказаться на интриге в чемпионате России.
«К ужесточению лимита отношусь критически. Прежде чем принимать такое решение, надо было советоваться со специалистами. Это целесообразно было сделать после допуска на международную арену, а сейчас даже с точки зрения политических решений нецелесообразное решение.
В РПЛ сейчас всем сложно и после ужесточения лимита интрига может потеряться, потому что лучшие игроки могут оказаться в двух-трeх клубах», – сказал Гаджиев.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: Metaratings.ru