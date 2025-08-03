Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

Главный тренер: Фабио Челестини

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