Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Педро, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.
Главный тренер: Фабио Челестини
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Источник: «Бомбардир»