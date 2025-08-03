Дзюба забил «Спартаку» в 11-й раз в карьере

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в домашнем матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) в 11-й раз в карьере поразил ворота красно-белых. Он реализовал пенальти на 90+4-й минуте.

11-метровый был назначен после того, как полузащитник гостей Роман Зобнин ногой в прыжке задел форварда хозяев Беншимоля в борьбе за мяч. Арбитр Павел Кукуян указал на «точку».

Для Дзюбы этот матч стал 23-м против «Спартака». Он забивал красно-белым, играя за «Зенит», «Локомотив» и «Акрон».