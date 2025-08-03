Рабинер одним словом оценил первый тайм в исполнении «Спартака» в игре с «Акроном»

Журналист Игорь Рабинер высказался о ходе матча 3-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак». Он назвал первый тайм игры для красно-белых кошмаром.

«Спартак» сегодня производит впечатление теоретически красивой птицы, которая, однако, не может летать, потому что крылья у нее обрезаны. А может только с гордым видом ходить и рассказывать, какая она красивая.

Дисквалифицирован Маркиньос. Травмирован Бонгонда. Зачем взяли Солари – пока непонятно. Зато играют Рябчук и Хлусевич, на тему подач которого вспоминается великая фраза Васи Уткина из прежних времен, сказанная не помню уже о ком: «Ярко выраженный левша с двумя правыми ногами».

У него и мяч в чужой штрафной отнимали, а закончилось всe вообще идиотским удалением. Вот как можно с желтой карточкой делать такой наступ?! Просто слов нет. Третья красная за три тура. Опять судья виноват?

Небезнадежен Гарсия, но индивидуально, а не как часть команды. Забыл ноги в раздевалке под прессингом «Акрона» Максименко (и это может плохо кончиться). О Жедсоне пока что-то говорить рано – удивляет только, что человека сразу бросили в топку, едва он появился в команде. Обычно новичкам больше получаса не дают, а тут на тебе – с первых минут.

Ощущение какой-то полной спартаковской разбалансированности. Краев нет, в центре народу слишком много, и все мельчат (в результате чего не видно ни Барко, ни Жедсона), и соперник это заранее легко прочитал. А кому выходить на замену и менять ход игры – непонятно. Тем более – в меньшинстве.

Лучшим моментом тайма был дальний удар Пестрякова. И если «Акрон» сам себя не испугается – выиграть сегодня может запросто. Хотя кучу раз уже бывало, что команда с численным преимуществом начинает слишком верить в себя и раскрывается, давая сопернику пространство. Вот и поглядим. Но первый тайм «Спартака» – кошмар», – написал Рабинер.

«Как так получается, что от новичка Дмитриева сегодня за несколько минут уже больше толку, чем от всех многомиллионных приобретений «Спартака», вместе взятых?» – добавил Рабинер позднее.