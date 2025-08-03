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  • «Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»

«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»

Сегодня, 14:37
8

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был удален с поля в конце 1-го тайма гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном».

Он получил два предупреждения подряд за фолы на 45+2-й и 45+3-й минутах.

  • Главным судьей матча является Павел Кукуян.
  • После 1-го тайма счет в игре равный – 0:0.

Как сообщает Sport24, впервые в чемпионатах России игроки «Спартака» удаляются в первых таймах в двух матчах подряд. Во 2-м туре прямую красную карточку на 11-й минуте игры с «Балтикой» получил нападающий Антон Заболотный.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Хлусевич Даниил
Комментарии (9)
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ySS
1754221149
Будет чем отмазаться руководству...
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KPCC-SPB
1754221167
первый пошел, щас еще во втором тайме парочку свиний удолят вообще красота будет
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Иван Петров 1986
1754221238
Ну вот опять ! ! ! Ни одного удара по воротам, а удаление пожалуйста.
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DVOK68
1754221405
Удаление имени нашего уважаемого и дальновидного тренера.Спасибо коуч! Раньше поменять професионального неумеху было не судьба.
Ответить
Интерес
1754221661
Тут даже и спорить причины нет.
Ответить
партизан84
1754221726
Опять Спартак всех судей купил? Где все эти нытики?
Ответить
Тинез Розоп
1754221926
Снова начинает тосовать состав и тактику. На те же грабли?… ( так состав не наиграешь)
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Литейный 4 (returned)
1754222001
Возит Акрон хряков, вот те и не успевают. Красава Хлусевич. За 5 минут 2 чистейшие жёлтые карточки. Гыгыгы
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