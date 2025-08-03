«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был удален с поля в конце 1-го тайма гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном».

Он получил два предупреждения подряд за фолы на 45+2-й и 45+3-й минутах.

Главным судьей матча является Павел Кукуян.

После 1-го тайма счет в игре равный – 0:0.

Как сообщает Sport24, впервые в чемпионатах России игроки «Спартака» удаляются в первых таймах в двух матчах подряд. Во 2-м туре прямую красную карточку на 11-й минуте игры с «Балтикой» получил нападающий Антон Заболотный.