Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям» (1:4), у 20-летнего Ракова 2+1

РПЛ. «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям» (1:4), у 20-летнего Ракова 2+1

Вчера, 19:57
27

«Крылья Советов» крупно обыграли «Ростов» в гостевом матче 3-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 4:1 в пользу самарцев.

Два гола забил 20-летний форвард Вадим Раков. На его счету также результативная передача.

«Крылья» набрали семь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. У ростовчан ноль очков после трех игр и 14-я строчка.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Ростов - Крылья Советов - 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 - В. Раков, 11; 0:2 - С. Божин, 56; 1:2 - Е. Голенков, 66; 1:3 - В. Раков, 74; 1:4 - М. Витюгов, 84.
Удаления: В. Мелехин, 76 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы
«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном» 7
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1754154545
...Крыльям респект! Рад за Самару!...
Ответить
FFR
1754154564
Ростов поплыл без Карпина.
Ответить
ySS
1754154704
Ростов не то чтобы совсем плох, но нужных оборотов не набрал. Самара была быстрее и эффективнее. С заслуженной победой.
Ответить
insider_retro
1754154724
Однако... Раков... Крылья... Зна́тно...
Ответить
slavа0508
1754155565
Вот и ответ кем был Валера для Ростова ...
Ответить
slavа0508
1754155797
Ну что Краснодарский край получил своего чемпиона ...а почему бы поволжью не получить ???Однако ...
Ответить
Riot Zero
1754157468
Пока Мелёхин будет выходить в основе, Ростову даже ничьей не видать.
Ответить
Riot Zero
1754157557
Ростов мог взять из ЛОКО Ракова, но взял Сулейманова
Ответить
Riot Zero
1754162855
Да и по поводу вратарской позиции, 4 удара в створ и 4 гола. В Ростове просто ТОП вратари, один (Ятимов) пропускает 4 из 4, второй ватные ладошки (Одоевский),третий (Ханкич) вообще походу караул, если ставят только первых двух.
Ответить
TIMOTHY
1754164511
Будем надеяться что это случайно
Ответить
Главные новости
«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы
14:49
«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»
14:37
7
Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона
13:53
1
Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»
13:30
8
Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»
12:45
6
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
Все новости
Все новости
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
14:11
2
Булыкин – о матче «Краснодар» – «Динамо»: «Антифутбол, тяжело было смотреть»
13:47
1
«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА
13:25
1
Экс-фигурист предложил уравнять бюджеты клубов РПЛ: «Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»
13:14
4
Фото«Рубин» продлил контракт с полузащитником сборной Армении
13:00
Канчельскис дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
12:37
3
Мусаев рассказал, как выгнал Кордобу с поля на тренировке
12:31
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 3 августа
12:22
4
Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»
12:14
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
11:30
1
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
«Краснодар» заинтересовался Кеном
10:57
Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»
10:22
1
Карпин рассказал об эмоциях от первого поражения в «Динамо»
09:55
6
ФотоКарраскаль покинул «Динамо»
09:18
7
Где смотреть матч «Рубин» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2025
08:30
Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»
00:50
25
Радченко назвал самую популярную команду России
00:37
8
Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»
00:00
2
Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:44
Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 23:23
8
Новичок «Краснодара» Перрен получил травму
Вчера, 23:20
1
Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:04
1
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:01
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 