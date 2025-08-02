РПЛ. «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям» (1:4), у 20-летнего Ракова 2+1

«Крылья Советов» крупно обыграли «Ростов» в гостевом матче 3-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 4:1 в пользу самарцев.

Два гола забил 20-летний форвард Вадим Раков. На его счету также результативная передача.

«Крылья» набрали семь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. У ростовчан ноль очков после трех игр и 14-я строчка.