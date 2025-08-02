РПЛ. «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям» (1:4), у 20-летнего Ракова 2+1

«Крылья Советов» крупно обыграли «Ростов» в гостевом матче 3-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 4:1 в пользу самарцев.
Два гола забил 20-летний форвард Вадим Раков. На его счету также результативная передача.
«Крылья» набрали семь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. У ростовчан ноль очков после трех игр и 14-я строчка.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Ростов - Крылья Советов - 1:4 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Раков, 11; 0:2 - С. Божин, 56; 1:2 - Е. Голенков, 66; 1:3 - В. Раков, 74; 1:4 - М. Витюгов, 84.
Удаления: В. Мелехин, 76 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»