Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Кутицкий, Рубенс, Александров, Глебов, Фомин, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

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