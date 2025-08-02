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  • Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»

Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 01:01

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша снова зовут в Саудовскую Аравию.

В начале июня он отказал «Аль-Хилялю», предлагавшему зарплату в размере 65 миллионов фунтов в год.

Теперь на капитана «МЮ» нацелился «Аль-Наср», в котором он может воссоединиться с Криштиану Роналду.

Саудовский клуб уже связывался с футболистом для обсуждения потенциального трансфера. Решающим днем для переговоров может стать следующий четверг.

  • Фернандеш дебютировал за «Спортинг» под руководством Жорже Жезуша, который сейчас тренирует «Аль-Наср».
  • В прошлом сезоне хавбек забил 19 голов и сделал 19 ассистов в 57 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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Источник: A Bola
Саудовская Аравия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Аль-Наср Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Фернандеш Бруну Жезуш Жорже
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