Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша снова зовут в Саудовскую Аравию.

В начале июня он отказал «Аль-Хилялю», предлагавшему зарплату в размере 65 миллионов фунтов в год.

Теперь на капитана «МЮ» нацелился «Аль-Наср», в котором он может воссоединиться с Криштиану Роналду.

Саудовский клуб уже связывался с футболистом для обсуждения потенциального трансфера. Решающим днем для переговоров может стать следующий четверг.