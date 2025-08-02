Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша снова зовут в Саудовскую Аравию.
В начале июня он отказал «Аль-Хилялю», предлагавшему зарплату в размере 65 миллионов фунтов в год.
Теперь на капитана «МЮ» нацелился «Аль-Наср», в котором он может воссоединиться с Криштиану Роналду.
Саудовский клуб уже связывался с футболистом для обсуждения потенциального трансфера. Решающим днем для переговоров может стать следующий четверг.
- Фернандеш дебютировал за «Спортинг» под руководством Жорже Жезуша, который сейчас тренирует «Аль-Наср».
- В прошлом сезоне хавбек забил 19 голов и сделал 19 ассистов в 57 матчах.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: A Bola