Назван размер зарплаты, которую «Аль-Хиляль» предложил капитану «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Хиляль» дал время до четверга капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу с тем, чтобы определиться, будет ли он переходить в саудовский клуб. Риядцы хотят задействовать португальца на клубном чемпионате мира.
Фернандешу предлагают зарплату в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.
- Срок контракта 30-летнего Фернандеша с «МЮ» истекает летом 2027 года.
- Полузащитник провел за манкунианцев в этом сезоне 57 матчей, забил 19 голов, отдал 20 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Источник: GIVEMESPORT