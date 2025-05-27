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  • Назван размер зарплаты, которую «Аль-Хиляль» предложил капитану «Манчестер Юнайтед»

Назван размер зарплаты, которую «Аль-Хиляль» предложил капитану «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 18:48

«Аль-Хиляль» дал время до четверга капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу с тем, чтобы определиться, будет ли он переходить в саудовский клуб. Риядцы хотят задействовать португальца на клубном чемпионате мира.

Фернандешу предлагают зарплату в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.

  • Срок контракта 30-летнего Фернандеша с «МЮ» истекает летом 2027 года.
  • Полузащитник провел за манкунианцев в этом сезоне 57 матчей, забил 19 голов, отдал 20 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник: GIVEMESPORT
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Фернандеш Бруну
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