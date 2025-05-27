Назван размер зарплаты, которую «Аль-Хиляль» предложил капитану «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Хиляль» дал время до четверга капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу с тем, чтобы определиться, будет ли он переходить в саудовский клуб. Риядцы хотят задействовать португальца на клубном чемпионате мира.

Фернандешу предлагают зарплату в районе 700 тысяч фунтов (834,2 тысячи евро) в неделю или 65 миллионов фунтов (77,5 миллиона евро) в год. Эта сумма не учитывает бонусы, подъемные, затраты на перелеты и проживание, которые будет оплачивать клуб.