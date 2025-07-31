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  • Тренер «Ростова» – после поражения от «Спартака»: «Нужно не смотреть на счет»

Тренер «Ростова» – после поражения от «Спартака»: «Нужно не смотреть на счет»

Сегодня, 08:28

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги домашнего матча 1-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:2).

– Понравилась игра до гола и в начале второго тайма. После гола потеряли концентрацию. Но ошибки будут всегда. Нужно не смотреть на счет, но на второй тайм вышли хорошо.

– Что сегодня было с «Ростовом»?

– Думаю, что «Ростов» был как обычно. Мы прессинговали, у нас не получилось многое в атаке, было мало ударов. Мохеби играл впервые с начала матча, Шамонин… Я больше сегодня переживаю за атаку. В обороне делали как обычно. Но есть всегда моменты, которые нужно улучшать.

– Второй состав оправдал себя?

– Сегодня и «Спартак» не играл основой. Планировали делать замены в перерыве. Заботились о здоровье игроков. Мы работаем на команду. Все должны быть готовы на каждый матч.

– Что скажете о Шамонине?

– Мне он понравился в первом тайме.

– Поправятся ли Сако и Роналдо к матчу чемпионата?

– Умар точно нет, но Роналдо может сыграть несколько минут. Но не факт.

  • Голы в матче забили Даниил Хлусевич на 28-й минуте и Пабло Солари с пенальти на 45+3-й.
  • «Ростов» потерпел три поражения в трех матчах в нынешнем сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Ростов Альба Джонатан
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