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  • Тренер «Спартака» высказался о результате матча с «Ростовом»

Тренер «Спартака» высказался о результате матча с «Ростовом»

Вчера, 23:35

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Ростовом».

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи на выезде победили со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Хочу поздравить и похвалить ребят, они показали характер. На этом стадионе непросто играть, было очень жарко. Ребята показали все, о чем мы договаривались.

– Вам удалось выполнить план на игру? Удалось ли играть в свою игру в такую жару? Или упрощения неизбежны?

– Мы еще до матча понимали, что будет сложно играть при такой погоде. В таких сложные моменты на первый план выходит характер. Ребята показали его и добились нужного результата.

– Кажется, что первый гол раскрепостил команду. После него «Спартак» побежал и начал действовать так, как вы, наверное, и задумывали. Насколько он был ключевым сегодня?

– Очень важно было забить этот первый гол, потому что всегда в таких матчах если ты забиваешь первым, то всe меняется.

Мы сделали это и первый тайм провели, можно сказать, идеально, во втором тоже ребята показали хороший футбол, за исключением последних 15 минут. Потому что было действительно очень жарко.

В целом, ребят можно только похвалить. Они молодцы, с правильным отношением вышли на эту игру, с полной серьезностью, и одержали эту победу.

– Что понравилось в сегодняшней игре по содержанию? В чем «Спартак» был особенно хорош?

– Помимо результата и общей победы, понравился характер команды, еe настрой и отношение ребят к этому матчу.

Как я ранее говорил, даже несмотря на такие погодные условия ребята смогли показать свой характер на поле.

– Как оцените игру ребят, которые выходили на замену?

– Ребята, которые вышли на замену, тоже себя хорошо показали, внесли свой вклад, молодцы. Какие‑то замены мы планировали сделать, но всего их было пять.

Многие из них были обусловлены условиями, потому что было очень‑очень жарко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Ростов
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