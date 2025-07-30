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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 30 июля

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 30 июля

Сегодня, 19:49

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Ростов
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