Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с Максимом Глушенковым. Нападающий петербуржцев был заменен в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«Мы увидели как Глушенков отреагировал на замену на скамейке. Бомба могла бы быть и в раздевалке, когда Семак начал указывать на его минусы в первом тайме. Если он не сдержался и ответил что-то Семаку… Там на самом деле у «Зенита» много таких бомб, потому что у них два состава.

Когда я играл в «Зените» у нас в раздевалке ничего такого не было. Мы могли выяснять отношения между собой, но никак не с тренером. Мы субординацию соблюдали», – сказал Быстров.