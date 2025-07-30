Тарханов высказался о конфликте Глушенкова с Семаком

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с Максимом Глушенковым в «Зените». Нападающий был заменен в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином».

– Начался новый виток конфликта у Семака с Глушенковым. Что об этом думаете?

– Какой может быть конфликт между тренером и игроком? Футболист должен играть, а тренер – тренировать. Думаю, Семака пока не устраивает игра Глушенкова. В прошлом сезоне он очень хорошо начал, а потом получил травму. После нее Максим смотрелся на поле неброско. Сможет ли он заиграть в «Зените» так ярко, как вначале? Посмотрим.

– Эксперты считают, что Глушенков не вписывается в игровую схему Семака.

– Футболист должен сам себя вписывать (смеется). А так, все, конечно, непросто. Если его продавать, то кто купит? Нюансов много. Надо его воспитывать. Он не такой старый. Думаю, уходить Глушенкову никуда не надо. Необходимо, чтобы он сам себя заставил тренироваться на полную мощь и по полной программе выкладываться на поле.

– Но если он не тянет, значит, надо уходить?

– Пока Глушенков играет в основном составе.