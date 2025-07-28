Заболотного позвали на заседание КДК, ему грозит дисквалификация

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что нападающий «Спартака» Антон Заболотный, удаленный с поля в домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3), приглашен на заседание комитета.

«Рассмотрим поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча против «Балтики». Деян Станкович выходил за пределы технической зоны с выходом на поле.

Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», так как было два удаления в одном матче. И отдельно рассмотрим удаление Антона Заболотного, он приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.