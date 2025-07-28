Талалаев оценил судейство Карасева в матче «Балтики» со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе арбитров в гостевом матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0). Главным судьей встречи был Сергей Карасев.

– Вторая желтая карточка Маркиньосу довольно дискуссионная. Некоторые специалисты считают, что бразильца нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд.

– Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.

– То есть не готовы ответить на вопрос, понравилась ли вам работа Карасева?

– Понимаете, дело ведь не в отдельных эпизодах, решениях. А в той линии поведения, которую выбирает тот или иной арбитр. Я был на матче «Спартак» – «Динамо» Махачкала. И мне было абсолютно понятно то, что делал Казарцев. Поэтому я его и похвалил потом в телестудии. Рефери сразу же задал определенную планку ведения единоборств и следовал ей все 90 минут.

То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется – последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой – иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но со «Спартаком» такого не было.