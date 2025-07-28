Талалаев объяснил разгром «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев разобрал гостевую игру 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).
– Спустя некоторое время после громкой победы можете сформулировать основную причину такого результата?
– Первое – очень хорошая работа моих футболистов. То, что они показали во втором туре кряду, – близко к нашему идеалу. Второе – правильный план на игру. Ну и, как мне показалось, «Спартак» нас немного недооценил.
– Это сразу бросилось в глаза?
– Ну да. Видно было, что москвичи включились, когда остались вдесятером. Вот тогда мы и увидели истинный уровень футболистов «Спартака».
- Голы у калининградцев забили Владислав Саусь на 49-й минуте, Чинонзо Оффор на 80-й и Николай Титков на 85-й.
- У «Спартака» были удалены Николай Заболотный на 11-й минуте и Маркиньос на 58-й.
Источник: «Спорт-Экспресс»