Талалаев объяснил разгром «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев разобрал гостевую игру 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

– Спустя некоторое время после громкой победы можете сформулировать основную причину такого результата?

– Первое – очень хорошая работа моих футболистов. То, что они показали во втором туре кряду, – близко к нашему идеалу. Второе – правильный план на игру. Ну и, как мне показалось, «Спартак» нас немного недооценил.

– Это сразу бросилось в глаза?

– Ну да. Видно было, что москвичи включились, когда остались вдесятером. Вот тогда мы и увидели истинный уровень футболистов «Спартака».