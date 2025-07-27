Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение главного судьи матча «Рубин» – «Зенит» Алексея Сухого назначить 11-метровый в ворота казанцев.

«Кажется, что момент странный и необычный, и, наверное, никто не хочет такие пенальти. Но по факту сейчас есть трактовки. Рука отставлена, мы видим движение. Защитник неаккуратен в своей штрафной. Это пенальти. Уверен, что во всех играх чемпионата такие пенальти будут назначаться.

Единственный вопрос: почему судья сам его не назначил? Он находился в хорошей позиции, но VAR помог исправить такой недочет Сухого», – сказал Лапочкин.