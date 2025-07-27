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  • Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

Вчера, 20:49
12

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о решении главного судьи матча 2-го тура «Рубин» – «Зенит» Алексея Сухого назначить пенальти в ворота казанцев.

«Здесь Сухому было некуда деваться, и вообще – он должен был и сам увидеть эту руку у игрока «Рубина». Позиция у судьи была открытая. На видео он смотрел, где находился игрок, но даже если во время игры посчитал, что рука была за пределами штрафной – должен был назначить штрафной.

Что касается самой руки, то она отставлена в сторону, это неестественное положение во время бега. ВАР исправил ошибку, пенальти назначен верно», – сказал Федотов.

  • Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте и вывел свою команду вперeд.
  • Матч продолжается, сейчас «Зенит» ведет со счетом 2:0.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Федотов Игорь Сухой Алексей
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Комментарии (13)
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Burtaze
1753638999
Несчастный случай, Грицаенко и не видел как мяч в руку ему прилетел..
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Константин-Шапкин-google
1753639090
Какой красивый гол забили бом.жи. Скоро за игру головой в своей штрафной будут давать пенальти. Это шедевр! Похоже с рпл пора завязывать. Такой футбол нам не нужен!!!!! Суккина просто лучший! После кабздарцева конечно!
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Фердя
1753640254
Эти Газпромовские правила в пользу того же Газпрома, просто из разряда фантастики! Оказывается у нас в футболе есть Зенит со своими правилами!
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k611
1753640353
Конкретно в этом эпизоде пенальти неоднозначный. Мяч сверху падал, игрок Рубина его не видел, плюс в динамике игроки друг друга подталкивали, отсюда и рука для сохранения равновесия.
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Пригожин Женя
1753641170
куда не куда деваться, пропусти этот момент посчитай что все нормально ни кто бы его не растрелял
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шахта Заполярная
1753644765
Я тут футбол смотрел, или слушал скорее на перекуре, без картинки, как зрители шумят, так рубин атакует, как шум меняется, комментаторы визжат в экстазе, значит болотные.
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saf05
1753645644
Чмо.
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CSKA winner
1753645968
Даже луойловский чел не сомневается в правильности назначения пенальти , а эти ..... им лишь бы повизжать .
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momwig_
1753648074
Фёдотов закончился.
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Plyash
1753650606
Мяч не в руку попал , а в предплечье . Да ещё и сзади , игрок ни сном , ни духом ...Рука в движении была , ведь он бежал . Позор ЗПРФу , позор судьям .
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