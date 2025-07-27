Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о решении главного судьи матча 2-го тура «Рубин» – «Зенит» Алексея Сухого назначить пенальти в ворота казанцев.

«Здесь Сухому было некуда деваться, и вообще – он должен был и сам увидеть эту руку у игрока «Рубина». Позиция у судьи была открытая. На видео он смотрел, где находился игрок, но даже если во время игры посчитал, что рука была за пределами штрафной – должен был назначить штрафной.

Что касается самой руки, то она отставлена в сторону, это неестественное положение во время бега. ВАР исправил ошибку, пенальти назначен верно», – сказал Федотов.