Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Ахмат». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Алвес, Кисляк, Гаич, Шуманский, Алеррандро

Главный тренер: Фабио Челестини

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Силва, Садулаев, Касинтура, Мануэл, Конате, Мансилья.

Главный тренер: Александр Сторожук

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