Челестини прокомментировал победу над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание. Нигде не будет 5:0, 6:0. Все забитые мячи даются тяжело. Мы пока только в начале процесса. Команде нужно больше времени.

В первом тайме нам недоставало личностей на поле, лидерских качеств. В «Оренбурге» с нами такое уже случалось. К тому же «Ахмат» очень хорошо оборонялся. И очень много мы теряли лeгких мячей», – сказал Челестини.