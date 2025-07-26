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Станкович прокомментировал разгром «Спартака» от «Балтики»

Сегодня, 17:38
12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил итог матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

– О какой игре мы говорим? Уже на седьмой минуте было удаление. Потому еще одно случилось в начале второго тайма. Иногда 11 на 11 сложно играть, а тут мы играли на два полевых меньше.

– Был шанс вернуться в игру?

– Ты готовишься к одному всю неделю, а один эпизод все меняет. Да, моменты были у нас. Но при счете 0:2 это невероятно сложно. Почему так произошло – это другой вопрос. Я устал говорить на эти темы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Балтика Спартак Станкович Деян
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Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1753540777
Не убедил !(...
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Интерес
1753540999
" Я устал говорить на эти темы." Фу-у-у-у... "Она и плачет, и хохочет,-хоть пустота, а всё ж клокочет!".А.Казанцев
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DVOK68
1753541047
БОльшая часть вины на селекционном отделе клуба...пока пылят за Спартак такие как Хлусевич,так и будем получать звездюлей от балтик с прочими акронами.
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Artemka444
1753541165
Тонкий намек что судьи виноваты, а не команда
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ySS
1753541386
Устал говорить, так сделай что-нибудь. Такие залёты перестают удивлять. Команда безвольная. Да и на счёт второго удаления, твоя вина, что Маркиньос остался против скоростного мальчугана, явно схватившего фарт
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erybov1965
1753541468
Ничего нового со второй половины предыдущего чемпионата.Я уже тогда говорил,что я не сторонник частых смен тренеров,но здесь очевидно.Игры как таковой просто нет.Команда играет вполсилы,даже на домашнем поле.Надеется на везение и возит,возит мяч.Повезет забьют и тянут время,сберегая силы.Опять повезет выиграют,но чаще всего проигрывают.Постоянные споры с судьями тренеров влияет на настроение игроков,они получают не нужные карточки.Тренер совершенно не готовится под соперника.А любая команда,которая немного "упирается" может обыграть Спартак.Его вообще легко стало обыгрывать,ведь ничего нового в игре не появляется.Гибкости тактики нет вообще.Если ничего в корне не изменить,только везение сможет нам помочь остаться в десятке.
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ПалкоВводецъ007
1753543410
Старая песня физрука. Хоть бы раз на себя взял вину. Гыгыгы
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Garrincha58
1753544259
Станкович думал Балтика без алкогольная, а она оказалась креплёная и ушатала Спыртаг
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FWSPM
1753548371
Очень плохо Деян что у тебя никогда нет плана Б на тот случай если что то пойдет не так как планировалось
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