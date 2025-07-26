Станкович прокомментировал разгром «Спартака» от «Балтики»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил итог матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).
- «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
- В поле судил москвич Сергей Карасев.
- «Балтика» вышла на 1-е место.
– О какой игре мы говорим? Уже на седьмой минуте было удаление. Потому еще одно случилось в начале второго тайма. Иногда 11 на 11 сложно играть, а тут мы играли на два полевых меньше.
– Был шанс вернуться в игру?
– Ты готовишься к одному всю неделю, а один эпизод все меняет. Да, моменты были у нас. Но при счете 0:2 это невероятно сложно. Почему так произошло – это другой вопрос. Я устал говорить на эти темы.
Источник: «Матч ТВ»